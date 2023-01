Juniore Lauren Molengraaf soleert naar zege in Wereldbeker Zonhoven

Lauren Molengraaf heeft, na eerdere zeges in Tábor en Maasmechelen, ook de derde Wereldbeker veldrijden voor junioren-vrouwen op haar naam geschreven. De 17-jarige Nederlandse kende in Zonhoven een mindere start, maar dit weerhield haar er niet van om alsnog naar de overwinning te soleren.

Toptalent Molengraaf kwam niet al te best uit de startblokken en moest dus al snel in de achtervolging, maar bleek vrij snel veel sterker dan de concurrentie. Halfweg koers had ze al een halve minuut voorsprong te pakken en de jonge veldrijdster wist vervolgens op knappe wijze naar de zege te soleren. Molengraaf heeft zo nog altijd een perfect rapport in de Wereldbeker voor junioren. Ze wist de twee eerdere manches, in Tábor en Maasmechelen, ook al te winnen.

Molengraaf schittert dit seizoen niet alleen in de juniorencategorie. Ook bij de profs stak ze al meerdere keren haar neus aan het venster. Zo werd ze vierde in de Kleeberg Cross, zesde in de GP Oisterwijk en de Nacht van Woerden en twaalfde in de Wereldbeker Antwerpen. Ze maakte echter vooral indruk in de Kerstperiode. In de Exact Cross van Mol eindigde ze als elfde, gevolgd door een tiende plek in de Superprestige van Heusden-Zolder en een vierde stek in de Azencross van Loenhout.

Bisiaux verslaat Corsus en Van den Eijnden

De Wereldbeker van Zonhoven voor junioren-mannen kende dan weer een Franse winnaar. Léo Bisiaux kwam als eerste over de streep. De 17-jarige Fransman bleef de Belg Yordi Corsus en de Nederlander Guus van den Eijnden voor in de daguitslag.

Verder in de top-10 zien we de namen van Seppe Van Den Boer (4e), Keije Solen (5e), Wies Nuyens (6e), Viktor Vandenberghe (7e) en Floris Haverdings (10e).