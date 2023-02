Jumbo-Visma ziet Gloag en Kuss bij beste tien eindigen in UAE: “Veelbelovend”

Jumbo-Visma kijkt tevreden terug op de derde etappe in de UAE Tour. De Nederlandse WorldTour-ploeg zag Thomas Gloag (7e) en Sepp Kuss (9e) bij de beste tien in de daguitslag eindigen.

“De mannen hebben het heel goed gedaan”, reflecteert ploegleider Maarten Wynants. “We wisten dat ze in vorm zijn, maar het is altijd even afwachten of het er ook uitkomt in de wedstrijd.”

“Gloag mocht vandaag voor eigen kansen gaan, maar baalde na afloop dat zijn sprint niet helemaal liep zoals hij wilde. Dat hij erbij zat, is veelbelovend. Dat geldt ook voor Sepp. De Jebel Jais is niet een klim die op zijn lijf is geschreven, dus dit zal hem vertrouwen geven voor zondag.”

In het klassement staan Gloag en Kuss momenteel op de 17e en 18e plaats, op 1 minuut en 21 seconden van leider Remco Evenepoel.