Jumbo-Visma wil Van Aert langer aan zich binden: “Een absoluut speerpunt van ons”

Wout van Aert heeft nog een doorlopend contact tot en met volgend jaar bij Jumbo-Visma, maar zijn ploeg is al met hem in gesprek over een langer verblijf. Het team wil de onderhandelingen in de herfst nog afronden.

In Het Nieuwsblad vertelt Merijn Zeeman, sportief manager bij de ploeg: “We zijn enorm trots op Wout, op de ontwikkeling die hij doormaakt en op het fantastische seizoen dat hij heeft gereden.” Sinds de hervatting van het seizoen na de coronabreak reeg Van Aert de successen aaneen. Eerst won hij Strade Bianche en Milaan-San Remo. Dan reed hij een ijzersterke Tour de France, waar hij twee etappes achter zijn naam zette. Van het WK keerde hij met twee zilveren medailles terug.

Daarna volgde een achtste plaats in Gent-Wevelgem en een tweede in de Ronde van Vlaanderen. Om de Belgische alleskunner komend seizoen beter te omringen in de klassiekers, versterkte zijn ploeg zich al met Nathan Van Hooydonck, Edoardo Affini en de jonge David Dekker. “We zullen blijven investeren om Wout de komende jaren zo goed mogelijk bij te staan”, gaat Zeeman verder. “Hij is een absoluut speerpunt van ons.”

Grote plannen

Hoewel Van Aert nog een doorlopend contract heeft, is zijn ploeg al met hem in gesprek over een langer verblijf. “Het is onze stijl om de contracten van de kopmannen steeds open te breken. We zijn nu al bezig met die onderhandelingen”, zegt de sportief manager. “Het is een project dat we nog deze herfst willen afronden. De voorwaarden van een nieuw contract zullen er helemaal anders uitzien. We zijn daarom ook met onze sponsors in gesprek om dat mogelijk te maken.”

Zeeman verwacht wel dat alle partijen tot elkaar gaan komen. “We hebben nog grote plannen met Wout. De toekomst van Jumbo-Visma is nauw verbonden met de toekomst van Wout.”