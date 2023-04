Jumbo-Visma tankt met Benoot en Valter vertrouwen voor Luik-Bastenaken-Luik

Jumbo-Visma kijkt terug op een prima Waalse Pijl, met een zevende plaats voor Tiesj Benoot en een elfde stek voor Attila Valter. “Dit geeft vertrouwen voor zondag”, vertelde ploegleider Frans Maassen na afloop van de Belgische wedstrijd.

“We kunnen tevreden zijn met het resultaat. Van tevoren hadden we hier natuurlijk niet voor getekend, maar gezien het feit dat we geen echte specialisten in dit werk hebben, is dit een goede uitkomst”, aldus Maassen.

Benoot kijkt er op dezelfde manier naar, geeft hij aan in het persbericht van de Nederlandse ploeg. “Hier kan ik mee leven. In de laatste vijfhonderd kon ik nog versnellen en veel renners passeren. De Waalse Pijl is een koers voor echte specialisten en ik kan trots zijn op de manier waarop ik mij heb laten zien. Hier kunnen we mee verder.”