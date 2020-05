Jumbo-Visma steunt Dumoulin bij vertrek uit MPCC woensdag 27 mei 2020 om 21:11

De keuze om de MPCC te verlaten is door Tom Dumoulin zelf gemaakt en niet ingegeven door zijn ploeg Jumbo-Visma, zo laat zijn ploegleider Merijn Zeeman weten. “Het is gegrond op de mening van Tom en hij moet doen wat hij denkt dat juist is.”

“We maken er geen geheim van dat ketonen een supplement zijn dat we soms gebruiken”, vertelt Zeeman aan Cyclingnews. “Het advies van de MPCC is om het niet te gebruiken, dus heeft Tom twee opties. Hij kan erover zwijgen, maar hij wil geen huichelaar zijn omdat het een supplement is dat hij wil gebruiken. Ik denk dat hij een goed argument heeft.”

Zeeman nuanceert de effecten van het voedingssupplement. “Mensen denken dat dit het verschil maakt tussen winnen en verliezen en het wordt gebruikt als excuus als je niet wint. Maar als je alle onderzoeken volgt, kun je zien dat deze aanname niet klopt.” Hij benadrukt dat de ploeg alle richtlijnen van de MPCC volgt die de afgelopen jaren door de UCI en het WADA zijn verwezenlijkt.

Dat de ploeg naar buiten treedt over het gebruik van ketonen en Dumoulins vertrek uit de MPCC komt voort uit de ambitie om open te zijn naar de wielergemeenschap en alle fans. “We proberen een transparant team te zijn en geen geheimen te hebben. Als mensen willen geloven dat een supplement beslist over succes, dan is dat aan hen. Maar er zijn mensen die beter weten.”