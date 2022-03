Jumbo-Visma presenteert ploeg rond Wout van Aert voor Milaan-San Remo

Wout van Aert is de absolute kopman van Jumbo-Visma voor Milaan-San Remo. De Belgische winnaar van de editie van 2020 krijgt zaterdag onder meer Primož Roglič en Christophe Laporte mee in dienst.

Vier andere hardrijders maken de selectie compleet van Jumbo-Visma. Jos van Emden en Edoardo Affini zullen zich schikken in een knechtenrol, terwijl klassiekerrenners Nathan Van Hooydonck en Tosh Van der Sande in de finale een rol kunnen spelen in dienst van Van Aert.

Voor Wout van Aert wordt het zijn vierde deelname aan Milaan-San Remo. Zijn slechtste uitslag behaalde hij in 2019, toen hij zesde werd. Een jaar later klopte hij Julian Alaphilippe in een sprint-à-deux op de Via Roma. Afgelopen seizoen werd Van Aert derde, achter Jasper Stuyven en Caleb Ewan.