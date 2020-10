Jumbo-Visma ploegleider Addy Engels: “Ons terugtrekken is de meest veilige optie voor iedereen” dinsdag 13 oktober 2020 om 13:10

Ploegleider Addy Engels heeft vanuit Italië gereageerd op het terugtrekken van Jumbo-Visma uit de Giro. “Dit is in onze opzicht de meest verantwoorde beslissing voor ieders gezondheid.”

“Kijk naar wat gebeurd is met Michelton-Scott”, begint Addy Engels. Hij doelt uiteraard op Simon Yates, die vorige week positief testte op Covid-19, terwijl een aantal dagen later meerdere stafleden eveneens positief testten. “Daarom is ons terugtrekken de meest verantwoorde beslissing die we konden nemen, denken we.”

Engels benadrukt dat het een last minute-beslissing is geworden. “We zijn pas deze nacht geïnformeerd over de positieve test van Steven (Kruijswijk, red). Dan volgde nog een hertest deze morgen. Dan pas begint de bal te rollen. We zitten in een rollercoaster. Er is overleg gepleegd met het management op het thuisfront, met de renners én met de staf. We hebben met ieders mening rekening gehouden.”

“Niet speculeren”

Dat het niet evident is om als ploeg een grote ronde te verlaten op die manier. “We wilden niet alleen aan onszelf denken, maar ook aan de rest van het peloton. Of deze Giro nog lang kan verder gaan? Ik kan niet in de toekomst kijken of speculeren. Of we twijfelen aan deelname aan de Vuelta? Daar is niet over gesproken. We zijn hier nog maar net mee klaar.”

Tot slot kreeg Engels nog de vraag of hun vertrek nu niet een enorme druk op Team Sunweb legt. “Dat moet je aan hen vragen. Wij hebben de beslissing voor onszelf gemaakt. Wij hebben niet naar anderen gekeken.”