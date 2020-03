Jumbo-Visma past voor GP Denain na strengere coronamaatregelen

Jumbo-Visma zal volgende week donderdag niet aan de start staan van de Grand Prix de Denain, mocht de Franse wedstrijd doorgaan ondanks de verdere verspreiding van het coronavirus. De Nederlandse WorldTour-ploeg schrapt ook de komende wielerclinics en breekt een trainingsstage op de Teide vroegtijdig af.

In meerdere Europese landen is inmiddels besloten om (sport)evenementen te schrappen uit angst voor een verdere verspreiding van het virus, waardoor onder meer de Ronde van Catalonië, de Ronde van Drenthe en meerdere Vlaamse voorjaarsklassiekers zijn afgelast. In Frankrijk wordt er momenteel nog wel gekoerst.

Zo staat vandaag de zesde etappe van Parijs-Nice op het programma en wordt op donderdag 19 maart de GP Denain verreden. De organisatie overlegt vandaag of de wedstrijd wel of niet kan doorgaan, maar Jumbo-Visma wacht niet op een persbericht en heeft besloten om te passen voor de Franse eendagskoers.

De ploeg heeft eveneens besloten om een trainingsstage op de bekende trainingsvulkaan El Teide af te breken. Tom Dumoulin verblijft al twee weken op het Spaanse eiland Tenerife om zich op de Teide klaar te stomen voor de aankomende wedstrijden. Het is echter de vraag wanneer er weer gekoerst mag worden.

Following the decisions of the governing authorities, Team Jumbo-Visma has also decided to:

❌ participation of GP Denain (19/3)

❌ organization of school clinics until March 31

❌ conclude high altitude training camp on Teide#coronavirus

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 13, 2020