Jumbo-Visma mikt met titelverdediger Kooij op nieuwe eindzege in ZLM Tour

Jumbo-Visma heeft de selectie bekendgemaakt voor de ZLM Tour (7-11 juni). Olav Kooij, die vorig jaar drie ritten en het eindklassement van de Nederlandse rittenkoers wist te winnen, is de kopman van het WorldTeam. Ook thuisrijder Tim van Dijke is van de partij.

Van Dijke vertelt op de ploegsite dat Jumbo-Visma ook dit jaar jaagt op meerdere ritzeges en de eindzege. “Ik denk dat we iedere dag kunnen winnen, daar moeten we vol voor gaan”, aldus de 23-jarige renner, die afkomstig is uit Zeeland. Daar begint de ZLM Tour woensdag met een proloog.

“Het parcours ken ik helemaal uit mijn hoofd”, zegt hij over de chronoproef in in Heinkenszand. “Het is zo’n beetje mijn achtertuin waar we straks fietsen. Een proloog is heel lastig om te winnen. Een seconde meer of minder is bepalend voor winst of verlies. Deze staat hoog op mijn verlanglijstje. Veel vrienden en familie zullen langs de kant van de weg staan. Ik kijk ernaar uit!”

“De dagen daarna zullen we met Olav vol voor ritzeges gaan. Hij is goed in vorm en ik denk dat we net als vorig jaar de ZLM Tour kunnen winnen”, aldus Van Dijke. “Maar we zullen wel elke dag scherp moeten zijn. De proloog is belangrijk voor het algemeen klassement, maar ook de bonificatieseconden moeten niet onderschat worden. Die kunnen aankomende week het verschil maken. Als ik een goede proloog rijd en we kunnen meedingen naar ritzeges en het eindklassement met Olav is mijn week geslaagd.”

Naast Kooij en Van Dijke, zitten ook Jos van Emden, Gijs Leemreize, Timo Roosen, Tosh Van der Sande en Lennard Hofstede in de selectie voor de ZLM Tour.

🇳🇱 #ZLMTour Last year, Olav took the win in this race. Will he succeed again this year? We're going to fight for it! 💪🏼 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) June 6, 2023