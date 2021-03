Jumbo-Visma met vier man uit opleidingsploeg in Coppi e Bartali

Jumbo-Visma staat dinsdag met vier renners uit de opleidingsploeg aan de start in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Jonas Vingegaard, die in de UAE Tour de etappe naar Jebel Jais won, en Gijs Leemreize zijn de enige profrenners in het team.

Volgens de UCI-reglementen mogen maximaal vier renners uit een opleidingsploeg met in een .-1-koers meedoen met het bijbehorende profteam. Voor de Settimana Internazionale Coppi e Bartali maakt Jumbo-Visma ten volle gebruik van de reglementen door zowel Mick van Dijke, Finn Fisher-Black, Michel Hessman en Rick Pluimers uit de opleidingsploeg te laten meedoen. Gijs Leemreize en Jonas Vingegaard zijn de profrenners in de selectie.

Pluimers en Van Dijke waren vorige week zondag nog de nummer zes en zeven in Parijs-Troyes, terwijl Hessmann in diezelfde koers naar de elfde plaats reed. Fisher-Black begon het seizoen in zijn thuisland met een tweede plek in de New Zealand Cycle Classic. Vervolgens kroonde hij zich tot de beloftekampioen tijdrijden van Nieuw-Zeeland en won hij in Kroatië de vierdaagse ronde, Istrian Spring Trophy.

De Settimana Internazionale Coppi e Bartali wordt gehouden van 23-27 maart.

Jumbo-Visma voor de Settimana Internazionale 2021

Mick van Dijke

Finn Fisher-Black

Michel Hessman

Gijs Leemreize

Rick Pluimers

Jonas Vingegaard