Jumbo-Visma met Van Baarle, Laporte en Benoot in de Omloop Het Nieuwsblad

Jumbo-Visma heeft als een van de laatste ploegen de selectie voor de Omloop Het Nieuwsblad gepresenteerd. Daarin zitten geen grote verrassingen: Christophe Laporte, Dylan van Baarle en Tiesj Benoot voeren de ploeg aan.

Edoardo Affini, Nathan Van Hooydonk, Jan Tratnik en Tim van Dijke maken de ploeg compleet. Tim vervangt zijn broer Mick, die op de oorspronkelijke deelnemerslijst stond.

Met het wisselen van Mick van Dijke voor Tim van Dijke start er toch iemand bij de Nederlandse WorldTour-ploeg die wel al een aantal wedstrijddagen in de benen heeft. Tim reed dit jaar al de Tour Down Under en de Ronde van de Algarve.