Jumbo-Visma met Nederlands kampioen Eenkhoorn en Leemreize in Sibiu Tour

Bij Jumbo-Visma zijn veel ogen gericht op de Tour de France, maar het Nederlandse team zal deze week ook de Sibiu Tour (2-5 juli) betwisten in Roemenië. Voor Pascal Eenkhoorn wordt het zijn eerste wedstrijd als Nederlands kampioen. Gijs Leemreize en Chris Harper zijn de kopmannen.

Naast Eenkhoorn, Leemreize en Harper stelt de ploeg ook David Dekker, Lennard Hofstede en Tim van Dijke op in de Roemeense vierdaagse. “Chris en ik mogen mikken op een goed klassement”, aldus Leemreize. “David Dekker richt zich op de sprints en als de aankomst iets lastiger is, mag Pascal Eenkhoorn voor zijn kans gaan. Ik kijk er erg naar uit om met het tweede deel van mijn seizoen in gang te schieten.”

Leemreize maakte eerder dit jaar namelijk indruk bij zijn debuut in de Giro d’Italia, waar hij dicht bij een ritzege was. “Ik merkte de vermoeidheid pas bij thuiskomst. Je leeft een aantal weken in een vast ritme. Gelukkig heb ik de tijd gehad om te herstellen. Met de nationale kampioenschappen in de benen trek ik nu met een hoop vertrouwen naar de Sibiu Cycling Tour. Hopelijk kan ik daar mooie dingen laten zien”, vertelt hij.

Het parcours is behoorlijk zwaar, met een proloog van 2,3 kilometer in Sibiu. “En op de slotdag rijden we zelfs twee etappes. We starten die ochtend met een klimtijdrit en rijden dezelfde dag nog een etappe van honderd kilometer. Ook de eerste rit in lijn is een verraderlijke. Die dag krijgen we bijna vierduizend hoogtemeters voor de kiezen”, kijkt Leemreize vooruit.