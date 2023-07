Jumbo-Visma met meerdere troeven in Ronde van Polen

Ook Jumbo-Visma heeft de selectie voor de Ronde van Polen gepresenteerd. Zoals bekend gaat Olav Kooij in Polen voor ritzeges. De Nederlandse ploeg heeft echter meer troeven in handen.

Zo neemt het WorldTeam ook Koen Bouwman, Tobias Foss en Sam Oomen mee naar de wedstrijd voor de lastigere ritten. Vooral Oomen presteerde in het verleden goed in Polen: in 2017 en 2018 eindigde hij als zevende en negende in het algemeen klassement.

De ploeg wordt compleet gemaakt door Tosh Van der Sande, Mick van Dijke en Jos van Emden.