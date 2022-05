Jumbo-Visma met jonge Nederlandse selectie naar Ronde van Hongarije

Jumbo-Visma zal met meerdere jonge renners aan de start verschijnen van de Ronde van Hongarije. Onder meer Olav Kooij, David Dekker en Mick van Dijke kleuren de selectie van de Nederlandse ploeg. De Ronde van Hongarije gaat aanstaande woensdag van start.

Kooij, Dekker, Van Dijke, Loe van Belle, Tim van Dijke en Owen Geleijn zijn de renners die de kleuren van Jumbo-Visma zullen verdedigen in de Ronde van Hongarije. Van Dijke (Mick) blikt voor de start van de Hongaarse etappekoers terug op zijn seizoen. “Ik heb kansen gekregen die ik nooit dacht te krijgen. Ik heb de kansen met beide handen genomen. Ik heb me bijvoorbeeld getoond in Dwars door Vlaanderen en in de Ronde van Vlaanderen.”

“Ik wil belangrijk zijn voor het team. Voor mij is het nu en dan nog wat irreëel om tussen de profs te rijden, het blijft ook nog maar mijn derde seizoen op de weg. Maar de manier waarop ik gereden heb in de klassiekers geeft me vertrouwen naar de komende jaren toe”, vertelde hij op de site van de ploeg.

Van Dijke: “Wil me verder ontwikkelen als lead-out van Kooij”

De vooruitgang die Van Dijke heeft gemaakt, is volgens hem te danken aan de begeleiding bij de ploeg. “Wanneer mijn broer (Tim, red.) en ik in het development team kwamen, waren we nog twee onbekenden in het wegwielrennen. De ploeg heeft van ons slimmere coureurs gemaakt, we weten nu echt wel wat we doen.”

In de Ronde van Hongarije zal de jonge Nederlander deel uitmaken van de sprinttrein van Kooij. “Het zal uitdagend zijn, zeker omdat er een aantal sterke sprinters van wereldklasse aan de start staan. Het zal aan mij zijn om verder te ontwikkelen als lead-out van Olav. Natuurlijk willen we een etappe winnen, maar we willen vooral een mix van prestaties leveren en stappen zetten.”