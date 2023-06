Jumbo-Visma met grote afvaardiging naar een aantal kampioenschappen

Jumbo-Visma zal dit weekend actief zijn in heel wat kampioenschappen. Zo komen onder meer Dylan van Baarle en Olav Kooij in actie op het NK wielrennen, rijden Wout van Aert en Tiesj Benoot het BK wielrennen en starten Marianne Vos en Riejanne Markus op het NK wielrennen voor vrouwen.

Van Baarle en Robert Gesink zijn misschien twee meer verrassende namen op de startlijst van het NK wielrennen, aangezien zij allebei in het buitenland wonen. Wie niet in actie zullen komen op het Nederlands kampioenschap zijn Wilco Kelderman en Lennard Hofstede. Zij stonden aanvankelijk wel op de voorlopige deelnemerslijst.

Naast de kampioenschappen in Nederland en België zullen de renners en rensters van Jumbo-Visma ook in andere landen koersen voor de medailles. Per Strand Hagenes en Johannes Staune-Mittet zullen dat bijvoorbeeld doen in Noorwegen, Edoardo Affini in Italië, Attila Valter in Hongarije en Coryn Labecki in de Verenigde Staten van Amerika.