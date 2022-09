Jumbo-Visma kijkt uit naar derde rit CRO Race: “Echt voor de klassementsrenners”

Na twee etappes voor de rappe mannen, lijken de klimmers in de derde rit van de CRO Race aan zet. Dat ziet ook Marc Reef, de ploegleider van Jumbo-Visma in de Kroatische rittenkoers. “Dat is een echte rit voor de klassementsrenners”, laat hij weten op de ploegsite.

De mannen van Jumbo-Visma speelden geen opvallende rol in de tweede etappe van de CRO Race, gewonnen door Jonathan Milan, maar wisten wel gewoon heelhuids over de streep te komen. De Nederlandse formatie hoopt vandaag wel een rol van betekenis te spelen. In de finale van de derde etappe naar Primošten staan er namelijk twee beklimmingen op het menu. Op de tweede en laatste helling (1,6 km aan 5,9%) is de finishstreep getrokken.

“De opdracht was woensdag om heelhuids over de streep te komen. Daar zat de uitdaging, maar dat hebben we goed gedaan. Morgen (vandaag, red.) wordt het een heel andere dag. Dat is een echte rit voor de klassementsrenners. De aankomst is erg lastig, dus ik verwacht daar de klassementsploegen van voren. Wij willen Jonas (Vingegaard, red.) daar in goede positie afzetten en met hem voor een succes gaan”, legt ploegleider Reef uit.

Over rentree Vingegaard en Vader

Voorlopig loopt het allemaal op rolletjes voor Vingegaard en zijn Nederlandse ploegmaat Milan Vader, die deze week hun rentree in het peloton doormaken. Reef: “Voorlopig staan Milan en Jonas er prima voor na een periode zonder koersen. Jonas zag er dinsdag op de klim goed uit en Milan heeft al goed ervaren hoe het is om weer in het peloton te rijden. Ze zijn allebei de eerste dagen prima doorgekomen, dus we kijken nu met belangstelling uit naar de komende ritten waarin nog wat meer geklommen moet worden.”