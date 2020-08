Jumbo-Visma kan leven met derde plek op NK: “Kunnen onszelf niet veel verwijten” zondag 23 augustus 2020 om 18:54

Jumbo-Visma stond als grootste blok aan de start van het NK en reed de hele koers op de voorposten. Aan de eindstreep moest de WorldTour-ploeg genoegen nemen met de derde plaats, die uiteindelijk ging naar Timo Roosen. Zijn ploeggenoot Pascal Eenkhoorn kleurde mede de koers, maar werd vierde, voor Jos van Emden. “We hebben er alles aan gedaan en als het dan niet lukt, dan kunnen wij onszelf niet veel verwijten”, zegt Roosen na afloop tegen WielerFlits.

“We wilden met een overtal wegrijden en daar wilden we zeker onze sterkste mannen bij hebben”, beschrijft Roosen het strijdplan van Jumbo-Visma. “Daardoor moest Alpecin-Fenix de situatie rechtzetten, in plaats van andersom. We wilden niet achter de feiten aan rijden. Met het overtal wilden we onze krachten sparen in de kopgroep. We hoopten dat Mathieu van der Poel daardoor veel energie zou verspillen.”

Tot halverwege de koers leek het plan van Jumbo-Visma te werken, maar daarna sloeg het om. “Het werd zo’n slopende koers. Op een gegeven moment reden er zoveel groepjes weg en uiteindelijk kwam de beste bovendrijven. Dat was wel heel duidelijk, denk ik”, doelt de Brabander op de solerende Van der Poel.



Unieke medaille

Roosen noemt deze uitslag het maximaal haalbare. “We hebben er alles aan gedaan en als het dan niet lukt, dan kunnen wij onszelf niet veel verwijten. Dan houdt het ook op. Als we Mathieu niet kunnen volgen op de VAM-berg, en hij rijdt daarna zo hard door dat we met drie man ook niet dichterbij komen, dan is duidelijk wie de beste is. Dan moeten we ons daarbij neerleggen”, is hij duidelijk.”

“Voor mij is deze medaille uniek. Ik heb nog nooit op het podium van een NK gestaan, dus ik ben daar super blij mee. We zitten met drie man en hadden besloten om op de VAM-berg uit te gaan maken wie de beste was. Pascal heeft ook super gereden, hoe lang hij nog bij Mathieu zat. Uiteindelijk ben ik nog het meest fris, maar het was lastig om met zijn drieën uit te maken wie het brons mocht pakken.”

Pascal Eenkhoorn: “We hebben zo tactisch mogelijk gereden”

Pascal Eenkhoorn was van de Jumbo-Visma-renners de enige die Van der Poel leek te kunnen volgen, maar de derde splijtende demarrage van de uiteindelijke kampioen was er te veel aan. Erkent ook Eenkhoorn zelf. “Hij was niet te houden, dat zie je ook wel aan de uitslag”, vertelde hij meteen na de streep tegen WielerFlits. “We hebben er alles aan gedaan als team, zo tactisch mogelijk gereden. Er zat niet meer in. Hij is de verdiende kampioen.

In de finale moest Eenkhoorn zijn derde plek nog afstaan aan zijn ploegmaat. “Het was gewoon op. Ik zit nu kapot” De komende wedstrijden van Eenkhoorn zijn de Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali en daarna Tirreno-Adriatico. “De vorm is gewoon goed, alleen was het loodzwaar vandaag. We kunnen er niet meer van maken.”