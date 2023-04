Jumbo-Visma kan in Parijs-Roubaix weer rekenen op Dylan van Baarle

Goed nieuws voor Jumbo-Visma en Wout van Aert: Dylan van Baarle is fit genoeg om zondag deel te nemen aan Parijs-Roubaix. Dat heeft een woordvoerder van de ploeg inmiddels bevestigd aan het Algemeen Dagblad.

Jumbo-Visma moest het in de Ronde van Vlaanderen nog doen zonder Van Baarle. De 30-jarige coureur was nog niet volledig hersteld van zijn valpartij in de E3 Saxo Classic en was bovendien ziek geworden. De klassiekerspecialist is nu echter voldoende hersteld en kan zondag dus meedoen aan Parijs-Roubaix.

Van Baarle, die dit seizoen al Omloop Het Nieuwsblad wist te winnen, zal als titelverdediger aan de start verschijnen van de helleklassieker. Vorig jaar soleerde hij in Parijs-Roubaix – in het tenue van zijn toenmalige ploeg INEOS Grenadiers – naar zijn eerste monumentale klassiekerzege.

Voor zijn ploeg Jumbo-Visma is dit ook een flinke opsteker, aangezien Van Baarle zondag eveneens van waarde kan zijn als (eventuele) bliksemafleider voor de andere kanshebbers binnen de ploeg: Wout van Aert, Christophe Laporte en misschien ook wel Nathan Van Hooydonck.