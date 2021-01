Jumbo-Visma in zee met Swapfiets, Óscar Sevilla tweede in Venezuela

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over een nieuwe samenwerking van Jumbo-Visma en de uitslag van de Vuelta al Táchira in Venezuela.

Jumbo-Visma in zee met Swapfiets

Swapfiets is de komende drie jaar een partner van Jumbo-Visma. Het Nederlandse bedrijf is bekend van het fiets- en service-abonnement, waardoor mensen altijd beschikking hebben over een fiets. De Swapfietsen zijn te herkennen aan hun blauwe voorband. Beide partijen willen zoveel mogelijk mensen aan het fietsen krijgen. Swapfiets zal ook betrokken zijn bij de Jumbo-Visma Academy, waarmee jongeren aangespoord worden om te gaan fietsen.

“Samen zullen we mensen helpen om meer te fietsen, zowel in de sport als in het dagelijks leven”, zegt Richard Plugge, de algemeen directeur van Jumbo-Visma. Swapfiets is bovendien gelieerd aan PON, dat ook Cervélo en Skoda in de stal heeft. De wielerploeg koerst vanaf dit jaar op Cervélo-fietsen en rijdt rond met auto’s van Skoda.

Roniel Campos verslaat Óscar Sevilla in Vuelta al Táchira

De tweede etappe van de Vuelta al Táchira is gewonnen door thuisrijder Roniel Campos. De 27-jarige Venezolaan van Atletico Venezuela wist na een zware etappe van 113 kilometer oudgediende Óscar Sevilla (44) te verslaan. Nummer drie Yorman Fuentes kwam op 31 seconden over de finish in de stad Mérida.

In het algemeen klassement heeft ritwinnaar Campos de leiding overgenomen van sprinter Matteo Malucelli, die zondag de openingsrit won in de UCI 2.2-rittenkoers. Sevilla staat tweede op drie seconden van Campos. De Vuelta al Táchira gaat dinsdag verder met een bergrit naar La Grita en duurt nog tot en met zondag 24 januari.