Jumbo-Visma heerst in Parijs-Nice: Laporte krijgt ritzege cadeau van Roglic en Van Aert

Christophe Laporte mag zich de winnaar noemen van de openingsrit van Parijs-Nice 2022. Na een rit van bijna 160 kilometer rond Mantes-la-Ville kwam de Fransman als eerste over de meet na een putsch van Jumbo-Visma. Laporte reed op de laatste klim van de dag weg met Primož Roglič en Wout van Aert, waarna ze in die volgorde ook over de finish kwamen. Het peloton werd op meer dan twintig seconden gezet.

De eerste vlucht van deze editie van Parijs-Nice was twee man groot. Matthew Holmes zat mee namens Lotto Soudal en Aimé De Gendt namens Intermarché-Wanty-Gobert. De Australiër en de Belg kregen al snel drie minuten voorsprong van Quick-Step-Alpha Vinyl en Alpecin-Fenix, die het heft in handen namen in het peloton.

Vroege vlucht snel ingerekend

Onderweg was het peloton toch wat nerveus, want zo vroeg in de Koers naar de Zon kan de wind altijd een rol spelen. De vluchtpoging van Holmes en De Gendt kwam daardoor op ruim 60 kilometer van de finish al ten einde. Niet veel later was er een valpartij en opgave van Felix Großschartner, die bij de bevoorrading ten val kwam en direct naar zijn schouder greep.

Ondertussen waren aan de voorkant van het peloton ook wat schermutselingen. Frederik Frison (Lotto Soudal) plaatste een aanval en kreeg Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM) en Yevgeniy Fedorov (Astana Qazaqstan) met zich mee. Zij pakten iets meer dan een minuut voorsprong, maar kregen niet veel meer ruimte van de sprintersploegen.

Jumbo-Visma maakte finale zwaar

De finale was alles behalve makkelijk, want in de laatste dertig kilometer wachtte nog twee keer de Côte de Breuil-Bois-Robert (1,2 km aan 6%), waarvan de laatste beklimming op zes kilometer van de aankomst. Na de eerste klim was het peloton nog compleet, maar Jumbo-Visma zag kansen en zette zich op kop. De drie koplopers hadden op dat moment nog een kleine dertig seconden voorsprong, maar die was daarna snel verdwenen.

Op tien kilometer van de meet trok Jumbo-Visma het peloton op de kant, waardoor een flink deel van het peloton op de limiet gereden werd. Alles lag in stukken en brokken, terwijl Mike Teunissen het tempo bepaalde. Onder meer Sonny Colbrelli en Ethan Hayter kwamen in die fase, nog voor de Côte de Breuil-Bois-Robert, in de problemen. Aan de voet was het andermaal Jumbo-Visma dat aan de boom schudde, met eerst Nathan Van Hooydonck en daarna Christophe Laporte in dienst van Wout van Aert en Primoz Roglic.

Ongekende finale: Jumbo-Visma klasse apart

In eerste instantie kon alleen Zdenek Stybar het drietal van Jumbo-Visma volgen, maar nog voor de top moest ook hij het drietal laten rijden. Van Aert, Roglic en Laporte begonnen met zijn drieën aan de laatste vijf kilometer, ware het een mini-ploegentijdrit. Een voorsprong van 15 seconden wisten ze uit te breiden tot 20 seconden, want het overgebleven peloton kreeg de achtervolging niet op gang.

Het trio van Jumbo-Visma hield stand tot op de streep en had de prijzen al verdeeld. Nieuwkomer Laporte mocht in eigen land de rit winnen, kopman Roglič werd tweede en griste zo nog wat bonificaties mee en Belgisch kampioen Van Aert juichte mee als nummer drie. Op 19 seconden achterstand werd Pierre Latour vierde, kort voor het aanstormende peloton.

Wie ontbrak in dat peloton? Maximilian Schachmann. De winnaar van de laatste twee edities van Parijs-Nice verloor 36 seconden op Laporte, net als Steven Kruijswijk. De rest van de klassementsrenners zat wel mee in het grote peloton dat op 22 seconden over de finish kwam.