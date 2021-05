Jumbo-Visma Development mist Ronde van Limburg door coronageval

De opleidingsploeg van Jumbo-Visma ontbreekt maandag in de Ronde van Limburg. Binnen de talentenformatie is daags voor de Belgische eendagskoers een coronabesmetting ontdekt.

Jumbo-Visma Development zou de wedstrijd op Pinkstermaandag rijden met Olav Kooij, Lars Boven, Darren van Bekkum, Loe van Belle, Axel van der Tuuk, Hidde van Veenendaal en Tim van Dijke. Sprintkopman Kooij werd vooraf tot de favorieten gerekend voor de UCI 1.1-klassieker met start in Hasselt en finish in Tongeren.

De Nederlandse formatie maakt omwille van de privacy niet bekend om wie het gaat.

🇧🇪 #RVL

Jumbo-Visma Development Team won’t start in tomorrow’s Ronde van Limburg as a result of a corona contamination. #DNS

— Team Jumbo-Visma Academy (@TJVacademy) May 23, 2021