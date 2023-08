Julius van den Berg lacht na zege Marijn: “Nu staat het gelijk”

Video

Julius van den Berg zag vanmiddag ploegmaat Marijn van den Berg zegevieren in de Ronde van Polen. Na afloop was hij niet verbaasd: “Dit was het plan. Gisteren deed hij al mee om de prijzen op het vlakke en op de steile klim werd-ie veertiende. Dan kan hij een heuvel over.”

Met het oog op de Vuelta moet dit vertrouwen geven, denkt de oudere Van den Berg. “Hij moet etappes gaan pakken in de Vuelta. Dat moet zijn doel zijn. Ik denk dat het zeker mogelijk is, als je nu ziet wat hij al in de WorldTour kan doen.”

Tot slot: Julius won in 2021 zelf al een rit in de Ronde van Polen. “Nu staan we gelijk”, grapt hij. “Die Van den Bergs komen dan toch uit een goed nest, hoor.” Zonder dollen: “Nee, ik kan het goed met hem vinden.”