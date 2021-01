Julien Vermote alleen op trainingsstage: “Als je niets doet, kom je nergens”

Julien Vermote is deze week, voor de tweede keer deze winter, naar het Spaanse Calp afgezakt voor een trainingsstage. De 31-jarige renner verblijft twee weken aan de Costa Blanca om zijn conditie op peil te houden voor als hij toch nog een kans krijgt van een profploeg.

“Je moet in beweging blijven. Als je niets doet, kom je sowieso nergens en dan heb je daar later misschien spijt van”, vertelde de Belgische renner aan Cyclingnews. “Het is niet leuk, het is een moeilijke situatie, maar uiteindelijk ben ik een professional en weet ik wat ik moet doen. Ik train nog steeds omdat ik hoop dat ik nog een kans krijg. Als je de kans krijgt, moet je daar met een goed niveau klaar voor zijn.”

Zijn contract bij Cofidis werd afgelopen seizoen niet verlengd, maar Vermote hoopt nog altijd een nieuwe ploeg te vinden.”Toen me eind oktober verteld werd dat ik niet bij Cofidis kon blijven, wist ik dat het zoeken naar een nieuwe ploeg wel een poosje zou duren. Maar we zijn nu al in januari. Ik heb veel contact gehad, maar als je geen concreet aanbod krijgt, heb je niets. Zeker in een jaar als dit.”

De Belg heeft voor zichzelf geen deadline gesteld in zijn zoektocht naar een nieuw team. “Het is moeilijk om er een datum op te plakken. Want als die dan verloopt, is het voorbij. Ik wil er geen datum op zetten, maar ik hoop wel dat er snel iets komt. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat ik van waarde kan zijn. Ik kan nog steeds iets betekenen voor een ploeg. Ik ben nog niet klaar. Ik hou nog van fietsen, ik ben fysiek in orde en ben pas 31 jaar.”