Julien Bernard de snelste in tweede rit Virtual Tour de France zondag 5 juli 2020 om 16:54

Julien Bernard heeft de tweede etappe van de Virtual Tour de France gewonnen. De Fransman van Trek-Segafredo was na een lastige etappe op het programma Zwift de snelste sprinter van een flink uitgedund peloton. Hij bleef Freddy Ovett (Israel Start-Up Nation) en Nicolas Edet (Cofidis) net voor. In het algemeen klassement heeft NTT Pro Cycling de leiding behouden.

Het peloton dunde langzaam uit op de lange klim die in het midden van de etappe lag. De laatste kilometer van de beklimming was met 13% erg steil en daar wist Michael Woods een gat te slaan met de rest. Tao Geoghegan Hart wist bij hem in de buurt te blijven en net over de tof sloten ook Freddy Ovett en Nicolas Edet aan. De vier vonden elkaar in de lange afdaling richting de finish.

De voorsprong van het kwartet was niet groot genoeg om het vol te houden tot de finish. Ongeveer zeven kilometer voor de streep sloot een grote achtervolgingsgroep met onder meer Gianni Vermeersch terug aan. Een flinke kopgroep ging dus sprinten om de overwinning.

Bernard met de beste sprint

Paddy Bevin van CCC probeerde de rest te verrassen in de slotkilometer, maar hij zette zijn ‘power-up’ te vroeg in en werd nog gepasseerd vlak voor de finish. Julien Bernard wist na een sterke spurt als eerste over de finish te komen en zo Trek-Segafredo de dagzege te schenken. Gianni Vermeersch was de beste Belg op de tiende plaats.

Er wordt in de Virtual Tour de France niet gestreden om individuele klassementen, maar ieder klassement is een ploegenklassement. De punten van de renners per daguitslag worden opgeteld per ploeg. NTT Pro Cycling (130) blijf leiden in het algemeen klassement, voor Rally (92 punten) en Alpecin-Fenix (89 punten).