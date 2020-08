Julian Alaphilippe: “Wout van Aert is de verdiende winnaar” zaterdag 8 augustus 2020 om 20:23

Julian Alaphilippe gaf in aanloop naar Milaan-San Remo aan dat hij niet over zijn allerbeste benen beschikt. “Ons team voor Milaan-San Remo is gebouwd rond Sam Bennett”, zo vertelde hij donderdag nog. Toch was het de Fransman die de beslissende demarrage plaatste op de Poggio.

Alleen Wout van Aert was in staat om Alaphilippe in het vizier te houden, alle andere toppers moesten passen. De twee renners reden gezamenlijk naar de finish. Het was uiteindelijk Van Aert die naar de zege wist te sprinten, Alaphilippe moest als titelverdediger genoegen nemen met de tweede plaats.

De renner van Deceuninck-Quick-Step was na de finish uiteraard teleurgesteld, maar feliciteerde Van Aert wel meteen. “Ik kijk natuurlijk met gemengde gevoelens terug op deze wedstrijd, maar ik ben wel blij dat ik op het podium sta. Ik wist dat Wout van Aert ontzettend sterk was. Hij was ook de grote favoriet voor de zege.”

“Hij is dan ook de verdiende winnaar. Ik gaf werkelijk alles op de Poggio, maar hij slaagde erin om mee te gaan. Ik voelde in de afdaling al dat ik het verschil niet kon maken, dus reden we met z’n tweeën door tot de laatste twee kilometer. Het was een lastige sprint. Het was een mooie strijd, maar uiteindelijk heeft de sterkste gewonnen.”