Julian Alaphilippe: “Vind mezelf niet de topfavoriet voor de Omloop”

Wereldkampioen Julian Alaphilippe is op voorhand door velen naar voren geschoven als de grote favoriet voor de overwinning in Omloop Het Nieuwsblad. Zelf weigerde hij die rol ook naar zich toe te trekken.

Alaphilippe beschikte eerder deze maand al over goede benen. In de Tour de La Provence kwam hij als derde over de streep in de bergetappe naar de Mont Ventoux, om vervolgens de ronde als tweede te besluiten. “Maar dat was een andere koers, die mag je niet vergelijken met de Omloop. Uiteraard was ik wel blij om op deze manier aan het seizoen te beginnen. Al voelde ik me nadien wel even wat ziekjes, maar de laatste dagen gaat het beter”, vertelde hij aan Sporza.”Qua training heb ik het rustiger aan gedaan.”

De 28-jarige Fransman van Deceuninck-Quick-Step vindt zichzelf ‘helemaal niet de topfavoriet’ om de Omloop te winnen. “Dit is pas mijn eerste deelname hier en ik heb er veel zin in. Ik ben ook niet de uitgesproken kopman van onze ploeg, kijk maar eens met welke renners we hier rijden. De ploeg is heel sterk en gretig. Momenteel ben ik zelfs de rustigste in het team! Mijn favorieten? Het is niet zo dat ik een bepaalde renner in de gaten zal houden. Mathieu van der Poel staat namelijk niet aan de start.”

“Hij en Wout van Aert zijn er niet bij en dat is hun eigen keuze. Op zich verandert dat niets. Er zijn genoeg sterke ploegen en renners om te verslaan”, zei de wereldkampioen tot slot.