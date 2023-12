maandag 4 december 2023 om 19:16

Julian Alaphilippe trekt na tien jaar weer naar Tour Down Under

De organisatie van de Tour Down Under kan volgend jaar groots uitpakken met de aanwezigheid van Julian Alaphilippe. De Fransman zal het nieuwe wielerseizoen aftrappen in Australië, zo heeft zijn ploeg Soudal Quick-Step vandaag laten weten.

De wereldkampioen van Imola en Leuven stond in zijn carrière nog maar één keer eerder aan de start van de Tour Down Under. Dat was in zijn eerste profjaar in 2014. Alaphilippe reed als neoprof naar een 68ste plaats in het eindklassement van de Australische rittenkoers. Hij werd dat jaar vierde in het jongerenklassement.

We zijn nu bijna tien jaar verder en Alaphilippe zal in 2024 als gearriveerde wielervedette weer terugkeren naar de Tour Down Under, om er zijn seizoen af te trappen. “Ik ben erg blij dat ik mijn seizoen kan starten in de Tour Down Under. Het was tien jaar geleden mijn eerste wedstrijd namens Quick-Step, toen ik nog maar een neoprof was.”

“Ik heb veel mooie herinneringen aan de wedstrijd, aan de ongelofelijke fans en het geweldige weer”, is de inmiddels 31-jarige Alaphilippe bijzonder enthousiast. “Ik kijk ernaar uit om weer aan de start te verschijnen, en de vele fans weer te ontmoeten.”

Parcours op maat van Alaphilippe?

De komende editie van de Tour Down Under (16-21 januari 2024) lijkt op het lijf geschreven van Julian Alaphilippe. De rittenkoers zal in 2024 niet beginnen met een proloog, zoals afgelopen jaar wel het geval was. Het is vooral uitkijken naar de etappes die finishen op Willunga Hill en Mount Lofty. Eerder dit jaar ging de eindzege naar thuisfavoriet Jay Vine.