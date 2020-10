Julian Alaphilippe rijdt eerste koers als wereldkampioen in Luik donderdag 1 oktober 2020 om 13:19

Julian Alaphilippe staat zondag in Luik-Bastenaken-Luik voor het eerst in de regenboogtrui aan de start van een wedstrijd. De Fransman, die tot de favorieten behoort voor de winst in de heuvelklassieker, sloeg na het behalen van de wereldtitel de Waalse Pijl van woensdag over.

“Het zal een speciale wedstrijd worden voor ons, met Julian voor het eerst in de regenboogtrui”, zegt ploegleider Tom Steels van Deceuninck-Quick-Step. “We hebben een mooie en gemotiveerde ploeg die hem zal steunen. We kunnen de koers controleren en hem in een goede positie naar de lastige klimmetjes leiden. Het weer ziet er niet al te goed uit voor zondag, maar we gaan er met veel moraal heen.”

De kersverse wereldkampioen krijgt in Luik-Bastenaken-Luik de steun van Andrea Bagioli, Rémi Cavagna, Tim Declercq, Dries Devenyns, Bob Jungels (de winnaar van 2018 in Luik) en Mauri Vansevenant. Laatstgenoemde debuteert in Luik en liet zich afgelopen woensdag goed zien in de finale van de Waalse Pijl.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Luik-Bastenaken-Luik 2020 (4 oktober)

Julian Alaphilippe

Andrea Bagioli

Rémi Cavagna

Tim Declercq

Dries Devenyns

Bob Jungels

Mauri Vansevenant