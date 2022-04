Julian Alaphilippe prijst Evenepoel na zege in Baskenland: “Remco was perfect”

Julian Alaphilippe heeft zijn rentree in het peloton nadat hij door ziekte Milaan-San Remo moest overslaan, niet gemist. Na een voortreffelijke leadout van ploegmaat Remco Evenepoel beschikte de wereldkampioen over het beste eindschot in de massasprint van de eerste etappe in lijn van de Ronde van het Baskenland.

“Het team was ongelooflijk vandaag”, vertelde Alaphilippe na afloop op de website van zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl. “Ze deden allemaal perfect werk door me de hele dag te beschermen en de aanvallers te achtervolgen. Wat Remco (Evenepoel, red.) dan deed, was perfect. Hij reed een enorm tempo in de laatste kilometer en zette me op het juiste moment ideaal af in de technische finale. Mijn doel hier was om te winnen.”

Nu dat gelukt is, wil de wereldkampioen, die zijn eerste seizoensoverwinning binnenhaalde, zich wegcijferen voor ploegmaat Evenepoel. “Ik ga proberen om Remco een wederdienst te bewijzen en hem te helpen in de volgende etappes.”