Julian Alaphilippe over Tour zonder publiek: “Ik wil er niet aan denken” zaterdag 28 maart 2020 om 16:23

Julian Alaphilippe hinkt op twee gedachten. Aan de ene kant zou de Fransman het erg vinden als de Tour de France zonder publiek wordt verreden, maar aan de andere kant denkt Loulou dat iedereen desondanks blij zou zijn als de grootste wielerwedstrijd ter wereld zou doorgaan, zij het zonder publiek.

“Ik zou verscheurd zijn als de Tour de France geannuleerd zou worden of alleen met publiek zou doorgaan. Het zou echt uitzonderlijk zijn. Ik wil er liever niet over nadenken. Het zou zeker niet geweldig zijn”, aldus Alaphilippe. “Het publiek hoort bij de Tour de France.”

“Als we het moeten doen, dan zullen we het doen. Maar ik beeld me liever in dat het virus zal verdwijnen en dat de Tour de France met publiek doorgaat”, vertelt hij tegen RCM Sport. “Een Tour zonder publiek zou niet hetzelfde zijn, maar als het überhaupt door kan gaan, dan denk ik dat iedereen alsnog blij is.”

Bellen met Lappartient

Het is lastig om te praten over de Tour de France, als nog niet duidelijk is wanneer de koers weer wordt hervat. “Het is allemaal onbekend voor nu”, eindigt hij. “Ik heb David Lappartient aan de telefoon gehad en ze proberen een datum vast te stellen waarop we het racen kunnen hervatten. Pas dan kunnen we weer over doelen gaan praten.”