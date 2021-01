Julian Alaphilippe opent seizoen in Tour de La Provence

Julian Alaphilippe zal het nieuwe wielerjaar beginnen in eigen land. De wereldkampioen doet in de maand februari namelijk mee aan de Tour de La Provence (11-14 februari). “Ik begin eigenlijk nooit in Frankrijk aan een wielerseizoen. Het is een primeur!”, aldus Alaphilippe.

De Franse springveer maakte de laatste jaren steevast zijn seizoensdebuut in Zuid-Amerika, maar in coronatijd is alles anders. De Vuelta a San Juan en de Tour Colombia 2.1 zijn inmiddels afgelast en dus kiest Alaphilippe dit jaar voor de Tour de La Provence. Het is overigens niet de eerste keer dat hij meedoet aan de Franse rittenkoers.

“Het is een geweldige wedstrijd die ik een paar jaar geleden (in 2016, red.) al een keer reed. Ik keer nu terug en ik wil zien waar ik sta aan het begin van het seizoen. Ik wil de regenboogtrui echt laten zien en mezelf gelukkig maken”, zo laat Alaphilippe weten in een perscommuniqué van de Tour de La Provence.

Mont Ventoux

De renners krijgen over een maand vier etappes voorgeschoteld. De koninginnenrit is zonder enige twijfel de derde. Vanuit Istres leidt de route over twee klimmetjes naar de Mont Ventoux, waar de streep na ruim veertien kilometer klimmen aan gemiddeld 7,6 procent bij het skistation Chalet Reynard ligt.

De Tour de La Provence begint op donderdag 11 februari en eindigt drie dagen later op zondag 14 februari. Vorig jaar ging de eindzege naar Nairo Quintana, voor twee renners van het Kazachse Astana: Aleksandr Vlasov en Alexey Lutsenko.