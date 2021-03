Julian Alaphilippe op waarde geklopt: “Van der Poel was de sterkste”

Julian Alaphilippe kon in de finale van Strade Bianche geen vuist maken tegen Mathieu van der Poel. De wereldkampioen besloot de wittewegenklassieker uiteindelijk als tweede. “Ik kan hier blij mee zijn.”

De Fransman van Deceuninck-Quick-Step kan zichzelf niks verwijten. Alaphilippe probeerde het zelfs nog enkele keren. “Ik heb mijn best gedaan, maar Van der Poel was de sterkste. Ik heb nergens spijt van, want ik heb niks verkeerd gedaan. Op twintig kilometer van de meet viel ik nog aan… Mijn gevoel was dan ook niet slecht.”

“Op de laatste sector bleef ik gefocust, maar daar zag je al hoe sterk Van der Poel was. Op de slotklim kon je pas echt zien hoe hij tekeer ging”, gaat hij verder in het interview na de wedstrijd.

In de komende maanden heeft de wereldkampioen nog genoeg doelen: “Ik ga nu naar de Tirreno-Adriatico, daarna heb ik ook nog Milaan-San Remo en natuurlijk de Belgische klassiekers.”