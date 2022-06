Julian Alaphilippe na rentree op Frans kampioenschap: “Beter dan gedacht”

Julian Alaphilippe maakte vanmiddag na twee maanden zonder koers zijn rentree op het Frans kampioenschap. De Fransman verrichtte het voorbereidend werk voor Florian Sénéchal, die nationaal kampioen werd.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

Na afloop toonde Alaphilippe zich tevreden: “Ik kan niet zeggen dat ik veel plezier op de fiets vandaag heb gehad. Ik heb flink afgezien. Maar ik was beter dan gedacht, dus ik ben blij.”

Over vijf dagen begint de Tour de France in Denemarken. Patrick Lefevere gaf eerder al aan dat een selectie van Alaphilippe mede afhankelijk was van het gevoel dat de wereldkampioen overhield aan het Frans kampioenschap.