Julian Alaphilippe: “Mijn aanval zette Ballerini in een zetel”

Julian Alaphilippe ontpopte zich in de Omloop Het Nieuwsblad tot perfecte ploegmaat. “Met mijn aanval zette ik Davide (Ballerini, red) in een zetel”, vertelde hij na afloop. “Ik was vandaag van start gegaan om de ploeg te helpen. Dat heb ik gedaan. Geweldig dat we het afmaken.”

De regerende wereldkampioen was de grote animator van de Belgische openingsklassieker. Op de Berendries vertrok hij uit een kopgroep met favorieten die ontstaan was op de Molenberg. Maar een solo van dertig kilometer bleek te hoog gegrepen. Zelfs voor de Fransman. Net voor de Muur werd de gretige Alaphilippe teruggepakt.

“Ik vond dat ik het moest proberen”, reageerde hij achteraf. “Ik zette mijn ploegmaats, vooral Davide, op die manier in een zetel. Maar ik besefte wel dat het absoluut niet gemakkelijk zou zijn om mijn inspanning door te trekken tot aan de finish. Ik wist ook dat de wind in de finale in het nadeel blies. Maar een mannetje voorop is altijd goed voor de rest van de ploeg.”

Verantwoordelijkheid

Een tweetal kilometer voor de voet van de Muur van Geraardsbergen werd de Fransman teruggepakt door een eerste groepje achtervolgers, dat even later ook werd opgeslorpt door de rest van het peloton. In de finale toonde Alaphilippe zich een prima ploegmaat. “Nadat hij de Muur en de Bosberg overleefde, trokken we uiteraard vol zijn kaart. Schitterend dat hij het ook kan afmaken.”

Alaphilippe had het over een verdiende overwinning voor Deceuninck-Quick-Step. “We zijn met een sterk team naar Gent afgezakt. We hadden maar één doel en dat was winnen. We hebben het magnifiek gedaan, denk ik. Van in het begin namen we onze verantwoordelijkheid, met Tim Declercq die de vroege vlucht controleerde. Toen de koers ontplofte, waren we steeds weer goed vertegenwoordigd, ondanks de pech van Yves Lampaert en Zdenek Stybar. In volle finale hebben we alles gedaan voor Davide.”

“Hoe ik Ballerini inschat? Hij is een machine als het op sprinten aankomt. Op de ploegstage hadden we al gezien dat hij in orde was. De bevestiging kwam in de Provence. Zijn zege van vandaag is voor mij dan ook absoluut geen verrassing.”