Julian Alaphilippe maakt zondag zijn rentree na zware val in Luik-Bastenaken-Luik

Julian Alaphilippe verschijnt zondag aan de start van het Frans nationaal kampioenschap. Het is voor de wereldkampioen zijn eerste koers sinds Luik-Bastenaken-Luik, waar hij bij een zware val enkele ribben en een schouderblad brak en hij een klaplong opliep.

Alaphilippe was in Luik-Bastenaken-Luik betrokken bij een massale val op zestig kilometer van de finish. Naar verluidt reden de renners op dat moment harder dan 60 per uur. De klassieke renner van Quick-Step Alpha Vinyl lag er slecht bij, waarna concullega Romain Bardet (Team DSM) niet aarzelde en meteen te hulp schoot. Alaphilippe bleek bij zijn val twee ribben en een schouderblad te hebben gebroken. Ook had hij een klaplong.

In de weken na het ongeval rees de vraag of Alaphilippe op tijd zou zijn opgeknapt voor de Tour de France, die op vrijdag 1 juli in de Deense hoofdstad Kopenhagen begint. Vorige maand liet de wereldkampioen weten dat ‘alles de goede kant op ging’ met zijn herstel. Ook kon hij voorzichtig weer beginnen te trainen. Ondertussen is hij fit genoeg om in een wielerkoers van start te gaan, want bij Quick-Step Alpha Vinyl staat hij op het rooster voor het Frans wegkampioenschap.

Het Frans kampioenschap op de weg wordt zondag verreden. In en rond Cholet, in de Pays de la Loire, is een circuit uitgezet van twintig kilometer dat twaalf keer moet worden afgelegd.