Julian Alaphilippe: “Ik ben niet teleurgesteld”

Een korte uitslag (16e) zat er voor Julian Alaphilippe niet in zaterdag, maar teleurgesteld is de wereldkampioen niet. “Nee, ik ben niet teleurgesteld, omdat ik alles binnen mijn mogelijkheden heb geprobeerd.”

“Ik bleef de hele dag gefocust op een goede wedstrijd en zat goed gepositioneerd in het peloton, mede dankzij mijn geweldige ploeggenoten. Ze verdienen een bravo, omdat zij me voorin het peloton hebben gehouden, achter de vlucht aan reden en me uit de wind hebben gehouden.”

“Helaas mislukte mijn aanval op de Poggio”, eindigt hij. “Maar ik ben tevreden met mijn Italiaanse campagne met mijn ritzege in Tirreno-Adriatico. Mijn focus gaat nu naar de Belgische klassiekers. Dwars door Vlaanderen wordt mijn eerste wedstrijd.”