Julian Alaphilippe grijpt net naast de zege: “Maar we blijven strijden”

Julian Alaphilippe kwam in de koninginnenrit van de Tour of Britain net tekort voor de etappezege. Op de slotmuur van Great Orme moest de wereldkampioen het afleggen tegen Wout van Aert in een bloedstollende eindsprint, die het uiterste van beide mannen had gevergd.

“We hebben gedaan wat we moesten doen en we hadden besproken voor de start”, zei Geert Van Bondt, ploegleider bij Deceuninck-Quick-Step, na afloop. “We hebben de koers gecontroleerd, we zijn alert gebleven en gingen op het juiste moment in de aanval. Maar uiteindelijk was één man sterker”, moest de 50-jarige oud-profrenner toegeven.

In het klassement staat Alaphilippe nu derde, op elf seconden van nieuwe leider Van Aert. Mikkel Honoré is vierde. Van Bondt: “Ondanks dat we niet hebben gewonnen, blijven we strijden. We hebben de regenboogtrui in de ploeg en die toont altijd panache. We blijven dus koers maken in de overige etappes, tot het einde aan toe.”