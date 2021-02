Julian Alaphilippe derde op Mont Ventoux: “Een goede test”

Julian Alaphilippe deed er alles aan om zaterdag te zegevieren op de iconische Mont Ventoux, maar de Franse wereldkampioen was niet opgewassen tegen de collectieve sterkte van INEOS Grenadiers. Alaphilippe kwam uiteindelijk als derde over de streep, na ritwinnaar Iván Sosa en Egan Bernal.

Alaphilippe probeerde op weg naar skistation Chalet Reynard meerdere keren naar de eerder ontsnapte Sosa te springen, maar de renner van Deceuninck-Quick-Step slaagde er maar niet in om Bernal te lossen. En zo wist INEOS Grenadiers een overtalsituatie perfect uit te spelen en de Tour de La Provence naar zich toe te trekken.

Alaphilippe, die uiteindelijk als derde over de streep kwam, was na afloop echter wel tevreden. “Ik ben tevreden met mijn vorm. Het was een goede test en ik kan content zijn hoe ik het deed op deze zware klim.” De Fransman kon in de finale nog rekenen op een sterke Mauri Vansevenant. Alaphilippe: “Het hielp veel dat ik Mauri aan mijn zijde had.”

‘Indrukwekkende’ Vansevenant

“Ik ben erg trots op de manier waarop hij reed. Hij was zo sterk en indrukwekkend. Zijn achtste plek in het klassement komt hem toe. We hebben opnieuw getoond dat we The Wolfpack zijn. Het is een goed resultaat en dit geeft me vertrouwen voor de komende doelen”, aldus Alaphilippe.

In het algemeen klassement staat de wereldkampioen op plaats drie. Het verschil tussen Sosa en Alaphilippe is nu 21 seconden in het voordeel van de Colombiaan. De kans dat de Fransman in de slotrit naar Salon-de-Provence 21 tellen goedmaakt op klassementsleider Sosa lijkt gering, aangezien de etappe op het lijf van de sprinters lijkt geschreven.