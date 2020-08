Julian Alaphilippe: “Bennett is onze kopman in Milaan-San Remo vrijdag 7 augustus 2020 om 10:12

“Ik had niet de bedoeling om in topvorm aan mijn eerste koersen te beginnen. Ik heb niet dezelfde mentale ingesteldheid van vorig jaar.” Aan het woord: Julian Alaphilippe tijdens een Zoom-meeting. “Ons team voor Milaan-San Remo is gebouwd rond Sam Bennett.”

Alaphilippe strooide gisterenmiddag met complimenten richting Wout van Aert. “Wat een overwinning van hem in de Strade Bianche. Ik ben blij voor hem. Wout verdient dat na zijn zware val in de Tour vorig jaar. Hij is nu een van de favorieten voor Milaan-San Remo”, vindt Alaphilippe. “Vorig jaar deed hij al mee voor de zege. Met de vorm die hij nu heeft en de mentale boost die hij overhoudt na zijn zege in Siena, is hij zelfs topfavoriet.”

Vorig jaar was Julian Alaphilippe de primus op de Via Roma. Zover komt het morgen niet, zegt hij zelf. Hij heeft andere doelen: de Ronde van Frankrijk en de najaarsklassiekers. “Zo is het al lang gepland. En ik zit op schema. Ik was blij met het niveau dat ik haalde in de Strade. Het was een bijzonder zware wedstrijd en ik heb uitgereden, ondanks de hitte en een paar lekke banden. Ik voel dat mijn vorm steeds beter wordt.”

Fabio Jakobsen

Ook al start Alaphilippe in Milaan – net als een week eerder in Siena trouwens – met rugnummer één, stress levert hem dat niet op. “Het is niet dat we niet ambitieus van start gaan. Integendeel. We gaan er alles aan doen om te winnen met de ploeg. Fabio vecht voor zijn leven, wij moeten vechten voor hem. Maar ik ben dit jaar geen kopman in Milaan-San Remo. We zetten alles op onze sprinter Sam Bennett.”

Alaphilippe gaf aan nog zwaar onder de indruk te zijn van de crash van zijn ploegmaat Fabio Jakobsen “Het duurde heel lang voor we nieuws kregen. Moeilijk om rustig te blijven, want je wil weten hoe het gaat. Nu is het opnieuw wachten op goed nieuws.” Dat renners bijzonder kwetsbaar zijn, benadrukt de Franse publiekslieveling. “Zoiets kan altijd en overal gebeuren, ook op training. Je staat er beter niet te veel bij stil, maar als het gebeurt met een ploegmaat die ook een vriend is, ben je onvermijdelijk betrokken.”