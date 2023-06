Julian Alaphilippe (2de): “Ik zat zwaar op de limiet”

Julian Alaphilippe kon vanmiddag in het Criterium du Dauphiné niet mee met Jonas Vingegaard en Richard Carapaz, maar eindigde uiteindelijk toch als tweede. “Ik zat echt zwaar op de limiet”, zei hij na afloop.

“We hebben met het team op kop gereden om te kijken of er wat mogelijk was. Ze hebben het fantastisch gedaan, maar uiteindelijk was die laatste klim voor mij net iets te zwaar”, doet de Fransman die eerder deze week al won zijn verhaal. “Ik kon Carapaz niet volgen en Vingegaard al helemaal niet.”

Alaphilippe staat nu derde in het klassement. Of hij die plek hoopt vast te houden? “Dat zien we dan wel weer. Ik focus me eerst even op vandaag. We gaan het dag voor dag bekijken.”