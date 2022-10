Juan Pedro López ondergaat succesvolle neusoperatie

Juan Pedro López moest afgelopen weekend in een ziekenhuis in Sevilla onder het mes. De 25-jarige Spaanse klimmer van Trek-Segafredo had last van sinusitis, beter bekend als bijholteontsteking.

De operatie is goed verlopen, laat López weten via zijn social media-kanalen. “Het is niet de manier waarop ik het seizoen had willen beëindigen, maar ik moest eraan geloven. Ik heb gisteren een sinusitis-operatie gehad, maar alles is goed verlopen. Ik wil de artsen van het ziekenhuis Sagrado Corazón in Sevilla bedanken voor de professionele begeleiding. Ik hoop in 2023 nog beter voor de dag te komen!”

López beleefde dit jaar zijn doorbraak bij de profs. In de Giro d’Italia ontpopte hij zich tot een van de revelaties. De Spanjaard veroverde in de vierde etappe met aankomst op de flanken van de Etna de roze trui en wist het felbegeerde kleinood tien dagen vast te houden. López eindigde na drie weken koers als tiende in het eindklassement.

No es la forma que me hubiese gustado acabar la temporada, pero tocó pasar por el taller 😅 Ayer me operaron de sinusitis y salió todo bien! Me gustaría agradecer a los doctores del Hospital @quironsalud Sagrado Corazón de Sevilla por su profesionalidad. En 2023 más y mejor 😜 pic.twitter.com/GAhYPhrC7O — Juanpe López (@juanpelopez97) October 9, 2022