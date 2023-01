Juan Pedro López met succes geopereerd aan sleutelbeenbreuk

Juan Pedro López is afgelopen vrijdag met succes geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen. Dat heeft de Spaanse klimmer van Trek-Segafredo laten weten via social media. López brak een kleine week geleden zijn sleutelbeen bij een val op training.

De 25-jarige López kwam in zijn thuisland ten val tijdens een trainingsritje met zijn ploeggenoten van Trek-Segafredo. Een deel van de Amerikaanse formatie vertoeft al een tijdje in Spanje voor een trainingsstage. De onfortuinlijke López ging vrijdag onder het mes, maar de operatie is verder goed verlopen.

López kan nu weer vooruit kijken en beginnen met zijn revalidatie, al is het nog onduidelijk wanneer hij klaar is voor zijn seizoensdebuut. De aanvalslustige klimmer stond op de planning voor de Ronde van Valencia (1-5 februari), maar deze Spaanse rittenkoers komt nu te vroeg.

López richt zich dit jaar met name op zijn allereerste Tour de France. Vorig seizoen beleefde hij zijn definitieve doorbraak in de Giro d’Italia. In de Italiaanse ronde reed hij maar liefst tien dagen in de roze leiderstrui en werd hij tiende in het eindklassement.

Al mal tiempo buena cara 😜 Ayer pasamos por el taller para tratar mi fractura de clavícula y la cirugía fue un éxito 👌🏼 Muchas gracias a @DrEsparzaRos y @JFAbellan por su profesionalidad, y a todos vosotros por los mensajes de apoyo! Pronto estamos de vuelta @treksegafredo 👊🏼 pic.twitter.com/fxxZqpw9b2 — Juanpe López (@juanpelopez97) January 21, 2023