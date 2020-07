Juan José Lobato verlengt contract bij Fundación-Orbea tot eind 2023 woensdag 22 juli 2020 om 17:32

Juan José Lobato koerst ook de volgende seizoenen voor Fundación-Orbea. De Spaanse renner heeft namelijk zijn handtekening gezet onder een driejarige contractverlenging, die hem tot eind 2023 aan het ProTeam bindt.

Lobato (31) verruilde afgelopen winter Nippo Vini Fantini Faizanè voor Fundación-Orbea. In de eerste weken bij zijn nieuwe ploeg reed hij al meermaals naar de top tien. Zo moest hij op de tweede dag in de Ruta del Sol, aan de oplopende finish in Iznajar, enkel Gonzalo Serrano voor zich dulden, die met een late aanval de tegenstand verraste.

De Spanjaard maakt al sinds 2011 deel uit van het profpeloton. Na twee seizoenen bij Andalucia-Caja Granada trad hij toe tot het WorldTour-circuit, waarin hij voor Euskaltel-Euskadi, Movistar en LottoNL-Jumbo uitkwam. Bij die laatste ploeg vertrok hij, ondanks een tweejarig contract, na één seizoen nadat hij buiten medeweten van de leiding slaapmedicatie had gebruikt.

Nippo-Vini Fantini gaf Lobato vervolgens in 2018 een nieuwe kans en dat seizoen betaalde hij het vertrouwen van de ploeg terug met de overwinning in de Coppa Sabatini. In de slotkilometer naar de aankomst in Peccioli sprong hij weg uit het peloton om vervolgens de sprintende Sonny Colbrelli, Gianni Moscon en Marco Canola voor te blijven.

Egun polita proiektuarentzako: @juanjolobato-k 3 urtez luzatu du kontratua taldearekin.

Eskerrik asko Juanjo! Un bonito día para los miembros de este proyecto: @juanjolobato ha renovado su contrato con el equipo por 3 años.

¡Gracias Juanjo!#UnimosFuerzas pic.twitter.com/tPayXSqS3d — FundaCiclistaEuskadi (@FundaCiclisEusk) July 21, 2020

Feliz de anunciar mi renovación hasta 2023!!!! Con esta gran familia @fundacion_euskadi. Un sueño poder seguir disfrutando de esta gran afición que tenemos en PAÍS VASCO. #mareanaranja #euskadi #Trebujena pic.twitter.com/Vb564M8CST — Juanjo Lobato (@juanjolobato) July 21, 2020