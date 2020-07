Josip Rumac volgt zichzelf op als Kroatisch kampioen tijdrijden zondag 19 juli 2020 om 09:39

In Kroatië werd zaterdag gestreden om de nationale titel in het tijdrijden. De zege ging naar Josip Rumac, die in het shirt van Androni Giocattoli-Sidermec met succes zijn titel wist te verdedigen.

De deelnemers kregen in Šibenik, een stad aan de Adriatische kust en driehonderd kilometer ten zuiden van Zagreb, een tijdrit van net iets meer dan 28 kilometer voorgeschoteld. Rumac reed met een gemiddelde van 44,663 kilometer per uur over het parcours en kwam na minder dan 38 minuten over de streep.

Eugen Popovic veroverde een zilveren medaille, maar moest aan de finish wel meer dan twee en een halve minuut toegeven op Rumac. De 41-jarige Mijo Bebic mocht na afloop de bronzen medaille ophalen. Rumac – voor de derde opeenvolgende keer Kroatisch kampioen tijdrijden – was overigens de enige prof aan de start.

Rumac is bezig aan zijn tweede seizoen bij Androni Giocattoli-Sidermec. Hij mocht in 2019 een internationaal programma afwerken en reed in het najaar de Ronde van Lombardije uit. Dat Rumac talent heeft, liet hij acht jaar geleden zien als junior. Toen won hij namelijk een bronzen medaille (tijdens de wegrit) op het WK in Valkenburg.