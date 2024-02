donderdag 22 februari 2024 om 18:13

Joshua Tarling wint tijdrit O Gran Camiño: “Zelfs de afdaling was zwaar”

Video Joshua Tarling heeft zijn eerste zege van het seizoen te pakken. De 20-jarige Brit is Europees kampioen tijdrijden en won in die trui de individuele tijdrit in O Gran Camiño. Hij is daardoor ook meteen de eerste leider in de Spaanse 2.1-rittenkoers. “Het liefst had ik mijn nieuwe Pinarello-tijdritfiets hier getoond, maar dat zal voor de volgende zijn”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

Renners werden namelijk verplicht om op hun normale fiets van start te gaan. Door de hevige wind besloot de organisatie daartoe, net als de tijdsverschillen niet mee te laten tellen voor het klassement. De jonge Brit wist wel raad met de zware omstandigheden. “Ik ben blij maar ook moe. Het was een enorm zware en tricky tijdrit door de wind. Vooral de laatste vier kilometer waren zwaarder dan bij de verkenning.”

“In het begin stond de wind meteen al tegen”, gaat Tarling verder. “Maar ook op de weg terug was het enorm winderig. Zelfs de afdaling was zwaar. Er was geen makkelijk stuk op het parcours, dat maakt het een hele zware tijdrit”, voegt de Europees Kampioen tijdrijden eraan toe in het flashinterview.

Lang zal Tarling de leidende positie waarschijnlijk niet hebben, maar hij heeft vertrouwen in zijn ploegmaats. “We zijn enorm sterk. Iedereen is on fire binnen het team. Egan Bernal, Ethan Hayter, Carlos Rodríguez, we zijn allemaal in orde en in goede conditie. Dus we hebben goede kansen deze week”, sluit Tarling af.