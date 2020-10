Josef Cerny sprakeloos na Giro-ritzege: “Dit is ongelooflijk”

Josef Černý kan het bijna niet geloven dat hij een rit in de Giro d’Italia heeft gewonnen. De Tsjech van CCC Team sprong mee met de vroege vlucht en uiteindelijk na een knappe solo van 12 kilometer. “Dit is echt ongelooflijk”, zei hij in het flashinterview.

De negentiende etappe van de Giro d’Italia zal de boeken in gaan als een van de vreemdste ritten uit deze editie. Het had met een afstand van 258 kilometer de langste rit moeten worden, maar werd na protest van de renners de kortste (124 kilometer).

Het maakt de zege van Cerny niet minder mooi. De 27-jarige renner won nog nooit op WorldTour-niveau. Tot vandaag. “Ik heb er geen woorden voor. Ik heb al zo vaak geprobeerd om ten aanval te trekken en te winnen. Vandaag is een droom.”

“Ik ben heel blij voor het team, voor mijn familie en voor mijn vriendin. Dit is echt ongelooflijk. Het was een heel rare dag, een stuk korter dan gepland, maar het is nog steeds te Giro.”

“Ik ben blij dat ik in de vroege vlucht kwam. In de finale was het een kwestie van wie de beste benen had. In de laatste kilometer kon ik bijna niet geloven dat ik ging winnen.”