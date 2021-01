José Rujano (38) rijdt Vuelta al Táchira samen met zoon Jeison (19)

Een bijzonder moment voor de familie Rujano: oud-profwielrenner José Rujano staat zondag aan de start van de Vuelta al Táchira, met aan zijn zijde zoon Jeison Rujano. Het is voor het eerst dat vader en zoon samen en in dezelfde ploeg meedoen aan een profwedstrijd.

Oudgediende José Rujano is inmiddels 38 jaar. Hij reed in het verleden voor ploegen als Quick-Step, Unibet, Caisse d’Epargne, Androni Giocattoli en in 2013 nog korte tijd voor Vacansoleil-DCM. Op het palmares van Rujano senior staan onder meer drie ritzeges in de Giro d’Italia, een derde plek in het eindklassement van de Giro en eindwinst in de Tour de Langkawi.

Inmiddels rijdt de pocketklimmer uit Venezuela al jaren in het continentale circuit. De Vuelta al Táchira (UCI 2.2) in eigen land schreef hij bijvoorbeeld al vier keer op zijn naam: in 2004, 2005, 2010 en 2015. Maar Rujano heeft ook voor nageslacht gezorgd.

Beloftenkampioen

Zoon Jeison José Rujano is 19 jaar en een groot talent. Zo werd hij afgelopen november beloftenkampioen tijdrijden van Venezuela.

In de Vuelta al Táchira 2021 (17-24 januari) brengt wielerploeg Osorio Ciclismo de twee Rujano’s bij elkaar. Het team noemt het een ‘ongekende gebeurtenis’ voor de rittenkoers. “Ik wil mijn trainers bedanken, maar ik ben hier ook natuurlijk om te koersen met mijn vader, die de grootste wielrenner ooit is in ons land”, reageert Jeison kort.

