Jos van Emden werd een betere renner dankzij Tony Martin: “Hij trekt het niveau omhoog” maandag 13 juli 2020 om 12:00

Jos van Emden is een van de renners van Jumbo-Visma die op trainingskamp zijn in Oostenrijk, waar de tweede seizoenshelft wordt voorbereid. In wintersportoord Gerlos sprak de ervaren tijdrijder met de media over de veranderingen die hij door de jaren heen bij zijn ploeg heeft gezien, de coronabreak, zijn relatie met de jongere renners en die met collega-tijdritspecialist Tony Martin.

Als het aankomt op leeftijd – in februari werd hij 35 – en ook in aantal dienstjaren is Jos van Emden een van de meest ervaren krachten in de ploeg van Jumbo-Visma. Al in september 2008 stapte hij over naar de profploeg van Rabobank vanuit het Rabo Wielerplan. Dan maakte hij de ontwikkeling mee van Rabobank naar Blanco en Belkin, naar LottoNL-Jumbo en uiteindelijk Jumbo-Visma. “Je kan dit team niet vergelijken met toen ik prof werd bij Rabobank.”

Sinds de ploeg door het leven gaat als Jumbo-Visma is zij een nieuw traject ingegaan. “En dat moest zich ontwikkelen. Het moest groeien, renners moesten groeien en zich aanpassen aan de nieuwe dingen.” En uiteindelijk heeft dat zijn vruchten afgeworpen in de resultaten van de ploeg. Hoewel de grote ronden altijd al een belangrijk doel waren, ziet Van Emden het team daar nu echt een sleutelrol vertolken. “Nu hebben we de wapens om te vechten voor de eindzeges.”

Coronabreak

Dat het huidige seizoen onderbroken werd vanwege het coronavirus, heeft Van Emden niet als makkelijk ervaren. “Ik voelde dat ik meer dan klaar was voor de koersen die zouden komen. Maar uiteindelijk zat iedereen met hetzelfde probleem. Laat ik zeggen dat ik blij ben dat ik thuis een gezin heb. Dan is het wat makkelijker om de tijd door te komen.”

In april, midden in de coronabreak, werd hij bovendien voor de tweede keer vader. “Dus dat was heel mooi. Ik kon de baby tien en een halve week elke dag zien. Dus dat is dan wel een soort luxe van deze crisis. Er waren goede dingen, maar natuurlijk ook slechte. Als het al moest gebeuren, dan was dit voor mij persoonlijk het juiste moment.”

Werken met jonge renners

Qua leeftijd is Van Emden een van de oudere renners bij Jumbo-Visma, enkel Paul Martens en Maarten Wynants zijn ouder. “Een aantal jaar geleden begon ik te beseffen dat ik een van de oudere renners werd. Eerst denk je, al mijn vrienden vertrekken. Maar je krijgt er nieuwe vrienden voor terug. Ik voel me mentaal nog altijd 23, op bepaalde vlakken hè!”, lacht hij. “De omgang met jonge jongens houd je jong. Ook leggen ze me uit hoe ik met social media moet werken.”

Zo werd hem al verteld hoe Instagram werkt. Maar op het relatief nieuwe TikTok is hij nog niet actief. “Ik denk dat ze al wat te oud zijn daarvoor. Maar je moet lol maken hè! Je gaat wielrennen om plezier te maken en te blijven maken. Sommige jongens raken dat gevoel kwijt omdat ze slechts op de resultaten zijn gefocust. Maar plezier moet de basis zijn en daarom keek ik er erg naar uit om hier te zijn en twee weken plezier te hebben.”

Tony Martin

Van Emden staat zelf te boek als tijdrijder, maar verwelkomde ook de viervoudige wereldkampioen in die discipline, Tony Martin, in 2019. Heeft hij sindsdien wat kunnen leren van de Duitser? “Dat niet echt. Hij is nu minder gericht op het tijdrijden, in het verleden veel meer. Het belangrijkste is dat hij me een betere renner heeft gemaakt in de koers. Hij geeft vertrouwen aan mij en het team. Hij heeft het niveau omhoog getrokken, op zijn minst voor de ondersteunende renners.”