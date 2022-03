Joren Bloem na vijfde plek Ronde van Drenthe: ”Dit had ik vooraf niet verwacht”

Interview

Joren Bloem kwam vandaag als vijfde over de meet in de Ronde van Drenthe. In de slotfase schoof de 22-jarige Bloem sterk en attent mee met een groep van zes renners die zich na de laatste keer VAM-berg afscheidden van een uitgedunde elitegroep. “Het is een mooi gevoel dat ik als Continental-renner hier nog zo’n korte uitslag kan rijden”, vertelt hij na afloop aan WielerFlits.

Bloem wist als enige continentale renner de finalegroep te halen en bevestigde hiermee zijn sterke optreden tijdens de Elfsteden Race in Friesland vorige week, waarin hij zevende werd. “Dit had ik vooraf niet kunnen denken”, vertelt de jongeling met een grote glimlach op zijn gezicht. “Ik had de hele koers al wel een lekker gevoel, maar positioneren bleef continue belangrijk en ik wilde me absoluut niet laten verassen.”

Winnaar Dries Van Gestel was na afloop onder de indruk van Bloem, vooral op de laatste keer VAM-berg waar de Belg vol doortrok. “In de aanloop naar die klim zat ik gelukkig goed van voren toen er werd doorgetrokken. Ik was in staat om mee te schuiven. Het is een mooi gevoel om vervolgens te zien dat ik bijna de enige continentale renner ben in een groep van twintig man en vervolgens nog zo’n korte uitslag kan rijden in de sprint.”

Pas afgelopen winter maakte Bloem met zijn overstap naar À Bloc de stap naar het continentale niveau. De talentvolle Gelderlander reed vorig jaar nog op clubniveau bij Sensa-Kanjers voor Kanjers. Met een vijfde plek na een sterke koers op het NK voor beloften (ook al over de VAM-berg), reed hij zich in de kijker. De volgende wedstrijden op Bloems programma zijn Olympia’s Tour en de Volta Limburg Classic.