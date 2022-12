Jordi Meeus hoopt in 2023 op Tourdebuut: “Ik zit in de voorselectie”

Als het aan Jordi Meeus ligt, staat hij in 2023 voor het eerst aan de start van de Tour de France. De Belgische sprinter maakt deel uit van de voorselectie van zijn ploeg BORA-hansgrohe. “Als het de Tour niet wordt, dan rijd ik de Vuelta”, laat hij weten aan Sporza.

Meeus kende een seizoen met ups en downs. De 24-jarige rappe man won in 2022 een etappe in de Tour of Britain en de Primus Classic en was ook goed voor een sloot aan ereplaatsen, maar kende ook de nodige fysieke malheur. Zo kreeg hij in het voorjaar af te rekenen met een coronabesmetting en andere kwaaltjes en moest hij in het najaar passen voor de Vuelta a España na een zware valpartij in de Ronde van Polen.

Klassiekers

De Belg hoopt in 2023 op meer geluk en goede resultaten. “Mijn doel is om volgend seizoen mijn eerste zege in de WorldTour te boeken. Daarnaast wil ik ook in de klassiekers scoren. Bij BORA-hansgrohe hebben we in de klassiekers geen uitgesproken kopman voor wie we moeten rijden. We hebben meerdere paarden om op te wedden en ik heb – op papier – de snelste benen.”

Meeus hoopt in de zomer van 2023 ook zijn debuut te maken in de Tour de France, al is er sprake van interne concurrentie. Zo heeft ook Sam Bennett oren naar een nieuwe Tourdeelname. Meeus begint zijn seizoen al in de Tour Down Under (17-22 januari), gevolgd door het Vlaamse openingsweekend met Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.